Das Spiel- und Sportfest für Rollstuhlfahrer und ihre Freunde startet am 11. Juli in Tangerhütte (Kreis Stendal) zum 30. Mal. Mit dabei sind Teilnehmer aus ganz Deutschland.

Beim Parklauf zum Rollstuhlfahrersportfest in Tangerhütte treten auch immer Handbiker an.

Tangerhütte/bsh. - Im August starten in Paris die Paralympischen Spiele, internationale Wettkämpfe für Sportler mit Behinderung. Im kleinen Rahmen wird es in Tangerhütte schon in dieser Woche um den sportlichen Gedanken und das Miteinander von behinderten und nicht behinderten Sportlern gehen. Und das zum 30. Mal.