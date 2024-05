Kraftsportler René Perl (vorn) mit Coach und WM-Begleiter Olaf Schulz und 200 Kilo auf der Langhantel. Am 1. Juni tritt Perl bei der WM an.

Grieben. - Zur Wendezeit holte sich Grieben wegen seiner Kraftsporterfolge den Titel „stärkstes Dorf Deutschlands“ und bis heute sind dort ambitionierte Kraftsportler zu Hause. So wie Rene Perl. Er tritt am 1. Juni in Texas/USA bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken an und ganz Grieben fiebert dann mit.