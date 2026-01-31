weather bedeckt
Lebensrettende Hilfe Feuerwehrmann aus Tangerhütte rettet mit Stammzellspende Leben in Italien

Ein 20-jähriger Feuerwehrmann aus Tangerhütte spendet Stammzellen für einen Mann aus Italien. Wer dieser Mensch ist - und ob sie sich jemals begegnen dürfen - weiß er bis heute nicht.

Von Birgit Schulze Aktualisiert: 31.01.2026, 18:06
Louis Michlik aus Tangerhütte bei der Stammzellspende in Magdeburg.
Louis Michlik aus Tangerhütte bei der Stammzellspende in Magdeburg. Foto: L. Michlik

Tangerhütte. - Feuerwehrmann Louis aus Tangerhütte ist 20 Jahre alt und hat einen „genetischen Zwilling“. Davon erfuhr er allerdings selbst erst im vergangenen Jahr, als er zur Stammzellspende eingeladen wurde.