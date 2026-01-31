Lebensrettende Hilfe Feuerwehrmann aus Tangerhütte rettet mit Stammzellspende Leben in Italien
Ein 20-jähriger Feuerwehrmann aus Tangerhütte spendet Stammzellen für einen Mann aus Italien. Wer dieser Mensch ist - und ob sie sich jemals begegnen dürfen - weiß er bis heute nicht.
Aktualisiert: 31.01.2026, 18:06
Tangerhütte. - Feuerwehrmann Louis aus Tangerhütte ist 20 Jahre alt und hat einen „genetischen Zwilling“. Davon erfuhr er allerdings selbst erst im vergangenen Jahr, als er zur Stammzellspende eingeladen wurde.