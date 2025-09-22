Der Harz steht für „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Rampenlicht: TV-Koch Robin Pietsch begleitet eine besondere Gastro-Challenge, bei der lokale Restaurants aus der Region gegeneinander antreten. Welche Lokale sind dabei und wie liefen die Dreharbeiten?

Harzer Gastro-Überraschung: Diese Restaurants treten bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ in den TV-Wettstreit

Dreharbeiten für „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Wernigeröder Restaurant „Orchidea Huong“: Restaurantinhaberin Huong Trute und ihr Küchenchef Trimh Van Ngoc sind gespannt, wie dem Sternekoch Robin Pietsch ihr Essen schmeckt.

Wernigerode. - Das Geheimnis ist gelüftet: Fans der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ dürfen sich auf ein Harz-Spezial freuen. Mit dabei ist Huong Trute mit ihrem Wernigeröder Restaurant „Orchidea Huong“. Aber wer sind ihre Konkurrenten?