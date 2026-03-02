weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Das Rathaus hat andere Pläne als die Ortschaft: Sollen marode Straßen und Probleme am Schloss in Tangerhütte hinter LEDs zurückstehen?

Von Birgit Schulze 02.03.2026, 11:30
Veranstaltungen am Neuen Schloss in Tangerhütte könnten problematisch werden, wenn die Abwassersituation nicht verändert wird.
Tangerhütte. - Wie soll das Geld aus dem Sondervermögen des Bundes in Tangerhütte verwendet werden? Ortsbürgermeister Gerhard Borstell (SPD) und sein Ortschaftsrat haben da einige Ideen. Die Verwaltung aber spreche derzeit von der LED-Umstellung für Straßenlampen, fasste Borstell jüngst im Ortschaftsrat zusammen. „Unser Schwerpunkt wäre aber der Straßenbau“, so der Ortsbürgermeister.