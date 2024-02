Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Der Stadtrat in Tangerhütte hat einen Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen – doch was ist der wert? Zum wiederholten Male werde auch mit dem dazugehörigen Haushaltskonsolidierungskonzept gegen das Kommunalverfassungsgesetz verstoßen, hieß es am Mittwochabend. Darüber hinaus haben etliche Zusatzanträge in letzter Minute die Zahlen des von der Verwaltung vorgelegten Entwurfs eigentlich ad absurdum geführt. Was also geht überhaupt noch?