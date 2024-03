Die Stadt Tangerhütte testet in einigen ihrer Ortsteile, ob eine Geschwindigkeitsanzeige via Smiley Autofahrer motiviert, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.

Schönwalde - Autofahrer werden in Höhe des Schönwalder Dorfgemeinschaftshauses mit einem freundlichen grünen Lächeln begrüßt – vorausgesetzt, sie halten die zulässige Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde in dem Tangerhütter Ortsteil ein.

Das Messgerät sei aufgestellt worden, weil der Schönwalder Ortschaftsrat vor rund einem Jahr mit dem entsprechenden Wunsch an ihn herangetreten sei, informierte der parteilose Einheitsgemeindebürgermeister Andreas Brohm in einer Pressemitteilung. Der Grund: Viele Fahrer hätten sich nicht an die zulässige Geschwindigkeit gehalten. Nun hoffe man, dass sie durch das Signal sensibilisiert werden und ihre Fahrweise anpassen.

Nachdem aus weiteren Ortschaften ähnliche Anregungen kamen, hat sich Brohm mit der Avacon in Verbindung gesetzt. Das Energieunternehmen hat der Kommune nun für die kommenden Monate ein Leihgerät zur Verfügung gestellt, damit entsprechende Erfahrungen vor Ort gesammelt werden können. Im Turnus von vier bis fünf Wochen wechselt die Technik. Mögliche weitere Orte sind die Kindertagesstätte in Cobbel, Bellingen in Höhe der Kirchengasse, die Grundschule in Grieben, die Tagesstätte in Demker oder die Ortsdurchfahrt in Mahlpfuhl.

Das Gerät erfasst nicht das Kennzeichen, sondern misst lediglich die Geschwindigkeit. So kann am Ende der Aktion ausgelesen werden, wie viel Verkehr auf der Straße herrscht und wie viele der Verkehrsteilnehmer sich an die Geschwindigkeit gehalten hatten. Bislang ist innerhalb der Einheitsgemeinde nur in Lüderitz eine Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley aktiv. Ob sich in weiteren Orten solche Anlagen dauerhaft einrichten lassen, werde eine Frage der Kosten sein, so Brohm.