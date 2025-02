Unternehmer Peter Krüger aus Tangerhütte, der lange Taxi und Reisebusse fuhr, setzt in Zukunft schwerpunktmäßig auf Krankentransportfahrten. Seine Taxi-Konzession hat er abgegeben, die Reisebusse abgeschafft. Warum er sich dazu entschlossen hat.

Taxi und Reisebus nach Corona out: Unternehmer wechselt den Schwerpunkt

Peter Krüger und sein Sohn Patrick Engel in Einsatzkleidung vor einem der Krankentransportwagen in Tangerhütte.

Tangerhütte. - Corona hat nicht nur in der Gastronomie seine Spuren hinterlassen. Auch das Taxi- und Bus-Unternehmen Peter Krüger in Tangerhütte – eine Größe im Bereich der Personenbeförderung – musste sich ganz neu aufstellen. Reisebusse sind abgeschafft, die Taxikonzession abgegeben. Und doch schaut der Chef positiv in die Zukunft.