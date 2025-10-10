Windberge weiht neues Sportgerät aus Beton auf dem Dorfplatz ein. Kinder und Erwachsene sind begeistert.

Windberge. - Kinder und Familien waren es, die in Windberge Lust auf Tischtennis hatten. Um das beliebte Spiel gleich auch zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt im Dorf zu machen, entschloss sich die Ortschaft um Ortsbürgermeister Kay Sturm, nicht einfach eine mobile Platte zu kaufen, sondern gleich eine haltbare Version aufzustellen.