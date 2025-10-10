weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Klötzer Theatergruppe lädt ab dem 17. Oktober zu drei Aufführungen im Altmarksaal ein. Einige Restkarten für zwei Vorstellungen sind noch erhältlich.

Von Henning Lehmann 10.10.2025, 13:00
Die Winterfelder Tanzgruppe wird mit ihren Auftritten während der drei Klötzer Theateraufführungen mit temperamentvollen Einlagen für weitere Stimmung beim Publikum sorgen.
Die Winterfelder Tanzgruppe wird mit ihren Auftritten während der drei Klötzer Theateraufführungen mit temperamentvollen Einlagen für weitere Stimmung beim Publikum sorgen. Archivfoto: Henning Lehmann

Klötze. - Das Bühnenbild ist seit gestern aufgebaut und alle Kostüme sowie Requisiten stehen bereit. Es kann losgehen. Nur noch wenige Tage, dann öffnet sich im Klötzer Altmarksaal der Vorhang und die Theatergruppe erfreut das Publikum mit der Aufführung des Stückes „Schüsse im Schloss“.