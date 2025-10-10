Diese Spendenaktion wird in die Geschichte des Gymnasiums Osterburg eingehen. Die Schulleiterin gab vor den Klassen bekannt, wieviel Geld für die Sportarena zusammenkam.

Neue Sportarena - Spendensumme für Wunsch des Gymnasiums Osterburg übertrifft alle Erwartungen

Gespanntes Warten: Das Gymnasium Osterburg (Landkreis Stendal) gibt am Freitag, 10. Oktober 2025, bekannt, wieviel Geld bei der Spendenaktion für die geplante Sportarena auf dem Schulhof zusammengekommen ist.

Osterburg. - Schulleiterin Elke Hein hat es spannend gemacht. Bei der Spendenaktion des Gymnasiums Osterburg für die so genannte MAG-Arena für Ballsportarten auf dem Schulhof sei eine „sehr hohe Summe“ zusammengekommen, man könne auf jeden Fall bauen.