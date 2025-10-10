weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Schulwesen im Landkreis Stendal: Neue Sportarena - Spendensumme für Wunsch des Gymnasiums Osterburg übertrifft alle Erwartungen

Schulwesen im Landkreis Stendal Neue Sportarena - Spendensumme für Wunsch des Gymnasiums Osterburg übertrifft alle Erwartungen

Diese Spendenaktion wird in die Geschichte des Gymnasiums Osterburg eingehen. Die Schulleiterin gab vor den Klassen bekannt, wieviel Geld für die Sportarena zusammenkam.

Von Karina Hoppe 10.10.2025, 13:00
Gespanntes Warten: Das Gymnasium Osterburg (Landkreis Stendal) gibt am Freitag, 10. Oktober 2025, bekannt, wieviel Geld bei der Spendenaktion für die geplante Sportarena auf dem Schulhof zusammengekommen ist.
Gespanntes Warten: Das Gymnasium Osterburg (Landkreis Stendal) gibt am Freitag, 10. Oktober 2025, bekannt, wieviel Geld bei der Spendenaktion für die geplante Sportarena auf dem Schulhof zusammengekommen ist. Foto: Karina Hoppe

Osterburg. - Schulleiterin Elke Hein hat es spannend gemacht. Bei der Spendenaktion des Gymnasiums Osterburg für die so genannte MAG-Arena für Ballsportarten auf dem Schulhof sei eine „sehr hohe Summe“ zusammengekommen, man könne auf jeden Fall bauen.