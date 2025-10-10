Schulwesen im Landkreis Stendal Neue Sportarena - Spendensumme für Wunsch des Gymnasiums Osterburg übertrifft alle Erwartungen
Diese Spendenaktion wird in die Geschichte des Gymnasiums Osterburg eingehen. Die Schulleiterin gab vor den Klassen bekannt, wieviel Geld für die Sportarena zusammenkam.
10.10.2025, 13:00
Osterburg. - Schulleiterin Elke Hein hat es spannend gemacht. Bei der Spendenaktion des Gymnasiums Osterburg für die so genannte MAG-Arena für Ballsportarten auf dem Schulhof sei eine „sehr hohe Summe“ zusammengekommen, man könne auf jeden Fall bauen.