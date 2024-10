Ein von der Avacon bereit gestelltes, mobiles Messgerät in Tangerhütter Ortschaften zeigt erschreckende Zahlen. Bis zu 151 km/h fuhren die Autos dort - geahndet wurde das aber nicht. Der Ortschaftsrat in Tangerhütte fordert als erster Konsequenzen.

Mahlpfuhl/Tangerhütte. - In Mahlpfuhl gibt es ein Problem mit Rasern, die durch den Ort rauschen. Durch das kleine Rundlingsdorf, das neben dem Rundling auch einen ganzen Straßenzug mit 14 Wohnhäusern direkt an der Landesstraße 31 hat, wurde schon immer gern geheizt. Doch mit einem mobilen Verkehrsmessgerät haben die Bewohner nun etwas Belastbares in der Hand. Dieses zeigt per aufleuchtendem, freundlichen oder traurigen Emoji dem Autofahrer an, ob er zu schnell fährt. Das war Thema im Ortschaftsrat, in dem die Rufe nach Konsequenzen laut wurden.