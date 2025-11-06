Kleintierzüchter in Tangerhütte müssen sich der Vogelgrippe beugen, zeigen aber 100 ihrer schönsten Rassekaninchen.

Ortsbürgermeister Gerhard Borstell und Vereinsvorsitzender Peter Komnick mit Pokalen für die besten Tiere.

Tangerhütte. - Eine Woche vor der geplanten Tierschau von „Haar und Feder“ in Tangerhütte kam die Aufstallungspflicht für Geflügel wegen der Vogelgrippe. Gleichzeitig damit galt ein Ausstellungsverbot für diese. Also musste in Tangerhütte umdisponiert werden – die gemeinsam geplante Schau wurde zu einer nur für Rassekaninchen. Gut 100 der schönsten Rassekaninchen von kleinen bis großen Rassen wurden gezeigt und ausgezeichnet.