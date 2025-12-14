Auch ein zweites Ausschreibungsverfahren für den Verkauf des Wildparks Weißewarte ist gescheitert. Der einzige Bewerber, der alle Bedingungen erfüllt hätte, zieht kurz vor entscheidender Ratssitzung sein Angebot zurück.

Juni 2023: Thomas Wamser von der „Tipada Group“ trägt im Wildpark Weißewarte einen Uhu aus seiner Voliere. Der Uhu war das letzte Tier, das den ehemaligen Wildpark verlassen hat.

Tangerhütte. - Große Überraschung im Stadtrat von Tangerhütte: Ein Investor, der alle Voraussetzungen für die Übernahme des Wildparkes in Weißewarte erfüllt hätte, hat sein Angebot kurz vor der entscheidenden Ratssitzung zurückgezogen. Damit ist der zweite Anlauf zum Verkauf des Geländes gescheitert.