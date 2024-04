Es häufen sich die Müllprobleme auf der erst zwei Jahre alten Skaterbahn am alten Jugendclub in Tangerhütte – nach dem geplanten Umzug soll neue Regelung für die Freiluftanlage gefunden werden.

Wird die Skaterbahn in Tangerhütte (Kreis Stendal) bald abgeschlossen?

An der erst zwei Jahre alten Skaterbahn in Tangerhütte bleibt immer öfter Müll liegen, der zur Gefahr wird.

Tangerhütte. - Muss der Skaterplatz am Jugendclub in Tangerhütte künftig abgeschlossen werden? Die Verwaltung stellt eine Änderung des Zugangs in Aussicht. Grund: Immer mehr Müll auf dem Platz wird zu einer Gefahr für die Nutzer.