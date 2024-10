Maik Burzlaff aus Groß Schwarzlosen (Tangerhütte) wird zum Kaufmann und tritt die Nachfolge von Silke Schröter im Dorfladen in Angern an.

Wirtschaft: „Eiermann“ übernimmt Laden am Rand der Altmark

Maik Burzlaff im Dorfladen Angern. Am Freitagmorgen eröffnete er ihn nach fast einer Woche Schließung wieder. Die Regale müssen noch aufgefüllt werdern, auch das Sortiment soll sich künftig erweitern.

Angern/Groß Schwarzlosen. - Maik Burzlaff, bisher nebenberuflicher „Eiermann“ und Landwirt aus Groß Schwarzlosen, steigt in die Kaufmannsbranche ein. Mit dem Dorfladen in Angern erfüllt er sich den Traum von der Selbstständigkeit, der in den vergangenen Jahren im heimischen Groß Schwarzlosen mit einer zunehmenden Hühnerschar gewachsen ist.