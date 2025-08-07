Tangerhütte Zu wenig Kinder: Schließt nach der Kita auch die Schule auf dem Dorf?
In Tangerhütte fehlt der Nachwuchs. Das stellt bereits jetzt Sanierungen der Grundschule in Lüderitz (Kreis Stendal) in Frage. Ihr Bestand sei nicht gesichert, heißt es aus Magdeburg.
07.08.2025, 07:29
Lüderitz. - Sinkende Geburtenraten schlagen nicht nur in den Kitas der Region zu Buche, sondern in den nächsten Jahren auch in den Grundschulen. Dass die Lüderitzer Grundschule mittel- und langfristig keinen Bestand habe, das führt die Verwaltung in Tangerhütte jetzt als Begründung für nicht umgesetzte Sanierungen an.