In Tangerhütte fehlt der Nachwuchs. Das stellt bereits jetzt Sanierungen der Grundschule in Lüderitz (Kreis Stendal) in Frage. Ihr Bestand sei nicht gesichert, heißt es aus Magdeburg.

Zu wenig Kinder: Schließt nach der Kita auch die Schule auf dem Dorf?

Die Grundschule Lüderitz soll mittel- und langfristig keinen Bestand haben, heißt es aus dem Rathaus in Tangerhütte.

Lüderitz. - Sinkende Geburtenraten schlagen nicht nur in den Kitas der Region zu Buche, sondern in den nächsten Jahren auch in den Grundschulen. Dass die Lüderitzer Grundschule mittel- und langfristig keinen Bestand habe, das führt die Verwaltung in Tangerhütte jetzt als Begründung für nicht umgesetzte Sanierungen an.