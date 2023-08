Das Geburtstagskind Elmar Ziegler (r.) in seinem Arbeitszimmer. Hier entsteht das Heimatheft. Neben Glückwünschen und Dank überbringt Hans-Jürgen Korn zudem eine Blume mit Dorfwappen.

Welsleben - Normalerweise ist der Besuch von Welslebens Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn (Bürgerinitiative Welsleben) bei Elmar Ziegler mit spontanen Arbeiten oder Wünschen seitens des Bürgermeisters verknüpft. Am Wochenende aber überbrachte Hans-Jürgen Korn jedoch ausnahmsweise keine Aufgaben, sondern herzliche Glückwünsche. Denn Elmar Ziegler feierte seinen 75. Geburtstag.

Ein Kalender für besondere Anlässe

Zu diesem Anlass bedankte sich der Ortsbürgermeister auch im Namen des Ortschaftsrates für die von Elmar Ziegler geleistete Arbeit. Denn Jubilare des Dorfes, beispielsweise bei runden Geburtstagen oder goldenen Hochzeiten, erhalten dann einen extra angefertigten Gratulationskalender.

Dieser beginnt mit dem jeweiligen Monat, in dem das zu feiernde Datum liegt und hat als Titelmotiv zumeist ein Bild vom eigenen Haus. „Die Leute sind begeistert, und es entstehen oft Gespräche über das Haus. Manchmal erhalten wir auch historische Fotos vom Haus, was der Chronikgruppe natürlich hilft“, berichtet Korn.

Nicht nur hinter diesem Kalender steckt Elmar Ziegler, sondern auch hinter dem Heimatheft „Welsleben – Gestern und Heute“ der Geschichts-Arbeitsgruppe, bei der er ein fester Bestandteil ist. Seit 2008 hat er an allen 46 Heften mitgearbeitet und gilt als „Macher an der Technik“, da er an seinem Computer die Artikel verfasst und die Bilder einfügt, bis das fertige Heft entsteht.

Flexibel und spontan ist er nicht nur bei der Erstellung der Gratulationskalender, sondern auch bei der Produktion der Hefte. Das neue Exemplar beispielsweise sei schnell vergriffen gewesen, sodass kurzerhand beide Computer, der private und der über die Chronikgruppe angeschaffte, angeworfen und mit beiden weitere Exemplare des Heimatheftes gedruckt worden. Seine Frau Gisela Ziegler faltet und tackert die Hefte, Elmar schneidet sie zu: „Das ist alles Handarbeit hier“, hebt Ziegler hervor.

„Die Arbeit dahinter sehen wir nicht, wir machen das gerne“, sagt Gisela Ziegler über die zeitaufwendige Beschäftigung. Jeden Tag sei ihr Mann daran am Arbeiten und macht sich Gedanken über die nächste Ausgabe des Heftes, sonst könne er nicht schlafen, so seine Frau. Denn: „Nach dem Heft ist vor dem Heft“, so das Geburtstagskind.

Wie das Archiv der Chronikgruppe wächst

Themen für zukünftige Hefte seien ausreichend vorhanden, versichert die Chronikgruppe. Für das notwendige Material der Gruppe, die Wert auf eine verlässliche Quellenlage legt, sorgt Vereinsmitglied Roland Lose. Dieser durchsucht oft alte Zeitungen in den Archiven von Schönebeck und Calbe nach Artikeln über Welsleben und lässt diese Elmar Ziegler zukommen. Diese „wichtigen Informationsquellen aus der Vergangenheit“, wie sie Ziegler bezeichnet, werden von ihm bearbeitet und in sein großes Archiv von Artikelsammlungen eingepflegt.

Neben Kalender und Heften wirkt Elmar Ziegler auch an regelmäßigen Rundgängen mit dem Nachtwächter Jeff Lammel mit oder präsentiert den Grundschülern die alten Schulgebäude im Ort. Aber auch bei der Volksstimme profitiert man oft vom umfangreichen Archiv Zieglers, denn dieser stellt freundlicherweise oft Motive, passende Informationen und aktuelle Fotos für das Heimaträtsel zur Verfügung.

Damit die angesammelten Daten nocht verloren gehen, führt Ziegler halbjährig eine Datensicherung durch. Die im Kirchensafe verwahrte Festplatte wird einmal im Jahr gesichert. Nicht auszudenken, wie viele schlaflose Nächte beim Verlust der ganzen Daten für Elmar Ziegler anstünden.