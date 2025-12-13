Was soll an Weihnachten auf den Tisch? Vier Köche aus der Börde zeigen leckere Weihnachtsgerichte, die ganz einfach zu Hause gekocht werden können. Gastronom Christian Trieger vom Gasthaus „Casino“ in Klein Wanzleben zaubert einen Schweinebraten mit Rübensoße.

Advent in der Börde: Mit dem Schweinebraten sollte rechtzeitig angefangen werden

Im „Casino“ in Klein Wanzleben bei Christian Trieger ist der Schweinebraten mit Zuckerrübensirup der Renner zur Weihnachtszeit.

Klein Wanzleben - Kartoffelklöße und Rotkohl sind an Weihnachten nicht wegzudenken. Auch bei Gastronom Christian Trieger vom Gasthaus „Casino“ in Klein Wanzleben gehören diese Klassiker dazu. Dazu serviert er einen Schweinebraten in aromatischer Rübensoße. Vor allem die Zubereitung des Fleischs erfordert Geduld – am besten wird knapp eine Woche vor Weihnachten damit begonnen.