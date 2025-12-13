weather bedeckt
  4. Karls Erlebnis-Dorf spaltet Wernigerode: Tourismus-Highlight oder Verkehrschaos?

Ausflugsziel wird im Harz gebaut Tourismus-Highlight Erdbeerhof oder Verkehrschaos? Karls neues Erlebnis-Dorf spaltet Wernigerode

Ein neues Ausflugsziel für Familien im Harz: Karls Erlebnis-Dorf kommt nach Wernigerode. Viele Einwohner sind voller Vorfreude auf den Erbeerhof – aber die Ansiedlung löst auch Sorgen aus.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 13.12.2025, 13:04
Karls Erlebnis-Dorf in Loxstedt (Niedersachsen) wurde im Mai 2025 eröffnet. In Wernigerode entsteht ein weiterer Erdbeerhof-Freizeitpark.
Karls Erlebnis-Dorf in Loxstedt (Niedersachsen) wurde im Mai 2025 eröffnet. In Wernigerode entsteht ein weiterer Erdbeerhof-Freizeitpark. Foto: Sina Schuldt/picture alliance/dpa

Wernigerode. - Die Nachricht, dass ein neues Erlebnis-Dorf des bekannten Familienunternehmens Karls in Wernigerode entsteht, löst bei vielen Harzern Begeisterung aus. Doch es gibt auch kritische Stimmen und Ängste vor Problemen durch die Ansiedlung des Erdbeerhofs in der Touristenstadt.