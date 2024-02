Die Pfeifferschen Stiftungen haben jetzt ein neues Einsatzzentrum in Bottmersdorf. Von hier aus sollen hilfsbedürftige Menschen in der Region von Ehrenamtlern betreut werden. Die Koordinatorin sucht zudem noch Verstärkung.

Neues Einsatzzentrum in Bottmersdorf

Manuela Schoger ist die Koordinatorin vom Stützpunkt des Palliativ- und Hospizzentrums in Bottmersdorf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bottmersdorf. - Der ambulante Hospizdienst der Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg ist jetzt fest in der Börde angekommen. Das Team von Koordinatorin Manuela Schoger hat ein Büro in Bottmersdorf bezogen und wird von hier aus in der Region Wanzleben arbeiten.