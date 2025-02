Der Agrarhandel in Wanzleben saniert die Verbindung zur Eisenbahnstrecke Blumenberg – Klein Wanzleben. Künftig sollen hier wieder Transportzüge rollen.

Anschluss an die weite Welt für Wanzleben

Bahnstrecke in der Börde wird saniert

Die Gleise beim „Agrarhandel vor Ort“ in Wanzleben werden saniert, damit dort wieder Züge fahren können.

Wanzleben. - Die Agrarhandel-Filiale in der Sarrestadt soll künftig in der Lage sein, wieder Züge mit einem Warenvolumen von 1000 Tonnen zu empfangen. Warum ist das so?