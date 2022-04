Ärger und Kosten: Dreister Diebstahl in Seehausen

Vermutlich über die Osterfeiertage haben Diebe in Seehausen zugeschlagen. In der Rathenau-Straße bedienten und einen Schaden von etwa 5000 Euro und dazu noch jede Menge Ärger verursacht.

Seehausen - Eigentlich sollten die Bauarbeiten in der Straße in der Stadt Seehausen jetzt munter weiter gehen, aber dank des Diebeseinsatzes stehen jetzt erst einmal umfangreiche Tiefbauarbeiten an.