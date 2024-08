Wanzleben/Oschersleben. - Nach langer Zeit hat die Gemeinschaftsschule Wanzleben wieder eine eigene Berufsorientierungsmesse abgehalten. Der Zuspruch durch Eltern und Jugendlichen war entsprechend groß.

Dieses Mal wurde der frisch sanierte Schulhof auf dem Gelände der Lehranstalt genutzt, auf dem sich die 30 Firmen präsentiert haben. Dieser bot ausreichend Platz, so dass die Unternehmen sich locker verteilen konnten. Unter ihnen waren auch etliche neue Gesichter zu entdecken. So lieferten Harry-Brot, die Zahnärzte aus Eilsleben, die Bundeswehr, der Zoll und die Magdeburger Verkehrsbetriebe sowie die Firma Reiling echte Premieren in Wanzleben ab.

Dazu gesellte sich auch ein Stand der Stadt Wanzleben-Börde, denn auch die Verwaltung der Einheitsgemeinde sucht neue Auszubildende. Das bestätigte Bürgermeisterin Grit Matz (CDU), die ebenfalls mit etliche Stadtratsmitgliedern der verschiedensten Fraktionen zu der Orientierungsmesse gekommen war. „Die Veranstaltung ist zudem wichtig für die Region“, sagte sie. „Wir alle wollen die Jugendlichen auch weiter hier halten. Da sind entsprechende Angebote für Ausbildung und nachfolgender Beschäftigung sehr wichtig.“ Daher sei es für die Jugendlichen gewiss interessant, ihnen die ganze Bandbreite an Berufen aufzuzeigen.

Davon zeigte sich auch der Fraktionschef der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt, Guido Heuer, überzeugt, der die Börde als einen starken Wirtschaftsstandort bezeichnete. Schulleiter Steffen Armgart freute sich nicht nur über die Unternehmensvertreter und die Politiker. „Heute haben wir hier insgesamt zehn Klassen, die einen großen Einblick in die zukünftigen Möglichkeiten bekommen können“, sagte er. Gleichzeitig fanden auch noch Elterngespräche und Elternversammlungen statt.

Lob für die Veranstaltung

„Wir haben großes Lob von den Familienangehörigen und Schülern bekommen“, berichtete er weiter. „Das freut uns natürlich.“ Freude machten ihm und der Organisatorin Viola Metzdorf aber auch das Wiedersehen mit „alten“ Bekannten. Dabei handelte es sich um Jugendliche, die die Gemeinschaftsschule in Wanzleben besucht haben und sich nun als Lehrlinge der angereisten Unternehmen vorstellten. „Genau das ist es doch, was wir bei solchen Veranstaltungen wollen“, erläuterte Viola Metzdorf. Die ehemaligen Schüler seien den Jugendlichen in Wanzleben noch direkt bekannt und würden nun von ihren Erfahrungen berichten. „Information aus erster Hand, quasi von einem Schulfreund“, sagte sie. „Authentischer geht es nicht.“

Wobei viele Schüler schon ganz klare Vorstellungen von ihrer Zukunft haben. Elisa (16) will Buchhändlerin werden, während Lea (16) erst studieren will, um dann mal weiter zu schauen. Max (15) will „was im sozialen Bereich mit Kindern und Jugendlichen machen“. Sein Bruder Arne (19) ist schon Azubi im Klinikum Olven-stedt. Kevin (16) interessierte sich dagegen sehr für das Angebot der Edeka.

Solche klaren Vorstellungen von der Zukunft verwundern Steffen Armgart nicht, denn gerade in der Wanzleber Gemeinschaftsschule wird die Berufsorientierung groß geschrieben. Ab der siebenten Klasse erfolgt diese sehr intensiv und es gibt später sogar Extra-Noten dafür. Das hat dazu geführt, dass das Land Sachsen-Anhalt und die Industrie- und Handelskammer das Berufswahlsiegel bereits zu dritten Mal in Folge an die Lehranstalt verliehen haben, zuletzt geschah das 2023. Ab Oktober stellt sich übrigens auch die Firma Intel an der Schule vor.