Baum kracht in Osterweddingen auf fahrendes Auto

Ein Baum ist auf der Langenweddinger Chaussee in Osterweddingen auf ein fahrendes Auto gekracht.

Osterweddingen. - Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen am Wochenende gerufen. Zwar haben die Feuerwehrleute es öfter einmal mit heruntergefallenen Ästen oder umgestürzten Bäumen zu tun. Am frühen Sonnabendmorgen krachte jedoch ein Baum auf ein Auto, das gerade die Langenweddinger Chaussee in Richtung Langenweddingen befuhr.

Das Fahrzeug wurde im Frontbereich von dem Baum erwischt, teilt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit. Dabei sei der Pkw erheblich beschädigt worden.

Die Fahrerin des Wagens wurde bei dem Unfall verletzt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen

Die Feuerwehrleute, von denen viele durch die Alarmierung geweckt wurden, trafen sehr schnell an der Einsatzstelle ein. Dort nahmen sie erste Verkehrssicherungsarbeiten vor und leisteten außerdem Erste Hilfe für die Fahrerin des Autos, bis der Rettungsdienst eintraf. Anschließend wurde der Baum von der Straße entfernt und die Unfallstelle an die Polizei übergeben. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder in ihr Gerätehaus zurückkehren – der Rest des Wochenendes verlief für die Feuerwehrleute relativ ruhig.