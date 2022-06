Besonderes Projekt startet in Seehausen

Im Hort von Seehausen gibt es ab demnächst einen Leseclub. Damit wird hier ein Projekt umgesetzt, welches in der Region einzigartig ist. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, entsteht ein zentraler Anlaufpunkt, um den Kindern das Lesen näher zu bringen.

Lilly (links), Marlene, Bella, Ronja und Zoe schmökern bei ihrem Besuch des zukünftigen Leseclubs im Seehäuser Hort gleich aufmerksam in einigen Büchern.

Seehausen - In der Seestadt geht künftig nichts ohne die frühzeitige Förderung in Sachen Lesen. Das lässt sich der Bund eine ganze Stange Geld kosten. Für die Einheitsgemeinde ist der Leseclub ein Aushängeschild, denn etwas Vergleichbares gibt es in der Region nicht.