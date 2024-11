Nach dem schweren Unfall in Remkersleben hoffen die Bürger, dass die Behörden endlich reagieren. Wanzlebens Bürgermeisterin und das Land äußern sich zu bürokratischen Hürden. Aber tut sich auch wirklich etwas?

Bürger fordern Tempo 30 in Remkersleben

Bürokratie in der Börde

Die Geschwindigkeistanzeige an rechten Bildrand weist nach, wie schenll die Laster durch den Ort rauschen.

Remkersleben. - Der schwere Unfall, bei dem ein Rübenlaster in ein Haus in Remkersleben gekracht ist, beschäftigt nach wie vor die Bürger im Ort. Sie fragen sich, was nun vonseiten der Behörden unternommen wird.