Bürger von Langenweddingen sorgen sich um die digitale Zukunft ihres Ortes

Langenweddingen soll sich mehr mit der Thematik „Glasfaser“ beschäftigen. Das fordert eine Aktionsgruppe rund um Ortsbürgermeisterin von Mertens. Auch MDDSL, das in Langenweddingen den Netzausbau übernimmt, soll mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten.

Langenweddingen - Eine Gruppe von Bürgern Langenweddingens rund um die Ortsbürgermeisterin Christine von Mertens (SPD) macht sich Sorgen um die digitale Zukunft der Ortschaft. „Wir sehen, dass sich die Menschen nicht mit dem Thema ,Glasfaser' beschäftigen. Dabei kommt es jetzt darauf an, dass für diese Zukunftstechnologie die nötige Bereitschaft wächst. Nur so werden in der Zukunft die Anschlüsse anliegen und müssen dann nur noch scharf gestellt werden“, betont Sozialdemokratin von Mertens.