Grundschulen in der Börde Bürgerentscheid: Bleibt die Schule in Klein Wanzleben oder nicht?
In der Einheitsgemeinde Wanzleben gibt es einen Bürgerentscheid. Dabei geht es um die Schließung der Grundschule in Klein Wanzleben. Am 22. Februar können die Einwohner dafür oder dagegen votieren.
09.02.2026, 18:09
Klein Wanzleben - Was passiert mit der Grundschule in Klein Wanzleben? Das ist die große Frage. Interessant sind aber auch die Folgen, die ein „Ja“ oder ein „Nein“ zum Erhalt der Lehranstalt haben. Dazu gibt es viele Meinungen.