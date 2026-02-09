In der Einheitsgemeinde Wanzleben gibt es einen Bürgerentscheid. Dabei geht es um die Schließung der Grundschule in Klein Wanzleben. Am 22. Februar können die Einwohner dafür oder dagegen votieren.

Bürgerentscheid: Bleibt die Schule in Klein Wanzleben oder nicht?

Eltern aus Remkersleben und Klein Wanzleben hatten bei der Sitzung des Stadtrates in Wanzleben gegen eine Schulschließung demonstriert. Jetzt gibt es einen Bürgerentscheid.

Klein Wanzleben - Was passiert mit der Grundschule in Klein Wanzleben? Das ist die große Frage. Interessant sind aber auch die Folgen, die ein „Ja“ oder ein „Nein“ zum Erhalt der Lehranstalt haben. Dazu gibt es viele Meinungen.