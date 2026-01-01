Bürgerentscheid in der Börde Demokratie pur: Bürger entscheiden nun über die Zukunft der Grundschule in Klein Wanzleben
Die Bürgerinitiative zum Erhalt der Grundschule im Zuckerdorf hat Erfolg. Mit einer Unterschriftensammlung hat sie dafür gesorgt, dass der Stadtrat die bereits verabschiedete Schließung der Lehranstalt erst einmal einkassieren muss.
Klein Wanzleben - Das Wort zur Zukunft der Grundschule haben nun die Bürger der Einheitsgemeinde Wanzleben. Demokratischer kann eine Entscheidungsfindung auf Gemeindeebene nicht sein. Soll die Grundschule nun erhalten werden oder wird sie an einen Investoren verkauft?