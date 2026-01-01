Die Bürgerinitiative zum Erhalt der Grundschule im Zuckerdorf hat Erfolg. Mit einer Unterschriftensammlung hat sie dafür gesorgt, dass der Stadtrat die bereits verabschiedete Schließung der Lehranstalt erst einmal einkassieren muss.

Demokratie pur: Bürger entscheiden nun über die Zukunft der Grundschule in Klein Wanzleben

Die Mitglieder der Klein Wanzleber Bürgerinitiative zum Erhalt der Grundschule haben ihr Ziel erreicht. Es gibt einen Bürgerentscheid zu dem Thema in der Einheitsgemeinde Wanzleben.

Klein Wanzleben - Das Wort zur Zukunft der Grundschule haben nun die Bürger der Einheitsgemeinde Wanzleben. Demokratischer kann eine Entscheidungsfindung auf Gemeindeebene nicht sein. Soll die Grundschule nun erhalten werden oder wird sie an einen Investoren verkauft?