Das Wasser steigt, doch bei Harbke wird das Flözerfest gefeiert

Im dritten Anlauf klappt's: Das erste Flözerfest am Lappwaldsee findet im Bereich des ehemaligen Grenzkohlepfeilers auf Harbker Seite statt.

Durch den Wasseranstieg vereinigen sich in absehbarer Zeit die beiden Seeflächen, die in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten bereits entstanden sind. Im Bereich des ehemaligen Grenzkohlepfeilers ist vor zwei Jahren ein Förderbandträger platziert worden, der dann komplett unter Wasser liegt.

Harbke - Da der Pegel noch stetig steigt, wird der Grenzkohlepfeiler bald komplett unter Wasser liegen. Ein Flözerfest könnte dort dann allenfalls als Schwimm- und Tauchveranstaltung laufen. Deshalb war es dem Planungsverband Lappwaldsee als ausrichtende Instanz auch so wichtig, die Premiere des Flözerfests im Bereich dieser geschichtsträchtigen Abbaustelle – in den 1970ern und 1980ern betrieben DDR und BRD hier eine seltene Kooperation – zu zelebrieren. Nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 kann man es nun endlich angehen – und zur Freude der Veranstalter auch noch trockenen Fußes an der vorgesehenen Uferstelle.