Der neue Trend: Immer mehr junge Leute bauen eigenes Obst und Gemüse an

Kleingärten in der Börde

Jutta Hellmann baut in der Wanzleber Gartensparte „Springbrunnen“ auch Zucchini und Kürbisse an.

Wanzleben/Wolmirstedt. - Die Bewertung der vorgelegten Ergebnisse muss dabei differenziert betrachtet werden. So ist in Ballungsgebieten der Trend sogar von der Mitgliederentwicklung her positiv, während auf dem flachen Land nahezu überall neue Pächter gern gesehen sind. Wie kommt es dazu?