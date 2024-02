Diamantene Hochzeit in Altenweddingen: Mit dem Motorrad fing alles an

Altenweddingen. - Die Diamantene Hochzeit haben Ingrid und Jürgen Albrecht gefeiert. Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort.

Der heute 80-jährige Jürgen war 20 Jahre jung. Die Jubilarin feierte jüngst ihren 78 Geburtstag. Mit 18 Jahre versprach sie Jürgen die Treue.

Schon seit 1946 wohnt Ingrid im Haus ihrer Eltern in Altenweddingen. Jürgen zog 1961 bei ihr ein. „Damals hat mich meine Frau hier hin entführt.“ Das Jubelpaar hat zwei Kinder und zwei Enkel.

Kennengelernt haben sie sich in Barby. Ingrid absolvierte dort eine Ausbildung. Jürgen lebte dort. „Beide fuhren wir Motorrad. Beide hatten wir eine RT 125. Sie das neue Modell mit vier Gängen, ich noch das alte mit nur drei. Dann war ihr Motorrad mal nicht in Ordnung. Da hat sie mich gefragt, ob ich nachschauen könnte. Das habe ich sofort gemacht. So kam eins zum anderen. Seitdem helfe ich immer noch“, erzählt Jürgen.

Schon seit 60 Jahren sind sie ein Paar: Ingrid aus Altenweddingen und Jürgen Albrecht aus Barby. Foto: Albrecht

Jürgen ist gelernter Elektriker. Bei Interflug absolvierte er zu DDR-Zeiten eine Zusatzausbildung zum Flugzeugmechaniker. Anschließend hat er 16 Jahre bei Agrarflug in Magdeburg gearbeitet. Ingrid leistete 37 Jahren lang in der Uni-Klinik in Magdeburg ihren Dienst. „Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht“, blickt sie zurück.

Das größte Hobby von beiden ist das Reisen. „Spanien ist unser Lieblingsziel. Wir verbringen immer wieder ein Vierteljahr bei Valencia“, verraten beiden wie aus einem Mund mit einem Strahlen in den Augen.

Keine Geheimtipps

Wie haben sie es geschafft, so lange zusammen zu bleiben? „Da gibt es keinen Geheimtipp“, meint Jürgen und schaut seine Frau an. „Nein, den haben wir nicht“, stimmt sie ihm zu. Worauf es ankomme, sei die gegenseitige Rücksichtnahme. „Qualm gibt es in jeder Küche mal. Da kommt es darauf an, wie man damit umgeht“, rät Jürgen. Für Ingrid war die Unterstützung durch ihren Mann das A und O. „Er hat im Haushalt immer mit angepackt und nicht darauf gewartet, bis es sich wie von selbst erledigt. Auch ein Mann muss mit offenen Augen durchs Haus gehen und wenn er ein Problem sieht, es auch lösen.“

Am besten seien die Männer mit einem „Gehmal-Diplom“, scherzt Jürgen, „Gehmal-Müllrunterbringen, Gehmal-Einkaufen – dann klappt das Alles wie von selbst.“ Ein zweites Hobby von Jürgen, neben dem Reisen, ist die Musik. Er spielt Gitarre und singt. Zur Jubiläumshochzeit hat er ein neues Lied getextet und komponiert: „Du und ich“.