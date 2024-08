Diebe sind in einen Einkaufsmarkt in Osterweddingen eingebrochen. Warum sie dort die Tabakwaren nicht stehlen konnten, auf die sie es eigentlich abgesehen hatten.

Diebe brechen in Supermarkt in der Börde ein, können aber keine Zigaretten stehlen

Diebe hatten es auf Tabakwaren in einem Supermarkt in Osterweddingen abgesehen.

Osterweddingen - Einen Fall von versuchtem besonders schweren Diebstahl hat es am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in Osterweddingen gegeben. Einem Sprecher des Polizeireviers Börde zufolge seien zwei bislang unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt an der Dodendorfer Straße eingebrochen.