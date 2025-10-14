weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Leben retten in der Börde: DRK demonstriert Reanimation live in Wanzleben

14.10.2025, 06:02
Helfer der DRK-Kreisverbandes Wanzleben bei der Wiederbelebung.
Helfer der DRK-Kreisverbandes Wanzleben bei der Wiederbelebung. Foto: DRK-Kreisverband

Der DRK-Kreisverband Wanzleben bietet eine Mitmachaktion an.