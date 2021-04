DRK Landesverband zeichnet Eva Schönrock vom DRK Kreisverband Wanzleben für ihren besonderen Einsatz aus

Wanzleben (vs). Für ihr Engagement im DRK-Kreisverband Wanzleben wurde eine Frau aus Eilsleben in dieser Woche ausgezeichnet. Roland Halang, der Präsident des DRK Landesverbandes Sachsen-Anhalt, überreichte die Ehrenmedaille.

Eva Schönrock ist seit 54 Jahren, länger als ein halbes Jahrhundert , Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz. Seit 1986 engagiert sie sich aktiv beim DRK-Ortsverein Eilsleben. Seit 2014 gehört sie außerdem zum Vorstands des DRK-Kreisverbands Wanzleben. Vor fünf Jahren übernahm sie den stellvertretenden Vorsitz. Guido Fellgiebel, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Wanzleben, sagt: „Frau Schönrock ist untrennbar verbunden mit dem Aufbau der ambulanten und stationären Altenhilfe unseres Kreisverbandes.“

Auch Roland Halang hob in seiner Laudatio Schönrocks Engagement für die Senioren in der Region Wanzleben hervor. So organisiert die 71-Jährige zahlreiche Veranstaltungen in der DRK-Begegnungsstätte, unterhält beispielsweise einen Stammtisch für pflegende Angehörige und ist außerdem als Internetlotsin tätig. In dieser Funktion vermittelt sie Senioren digitale Kompetenzen und bringt ihnen bei, wie sie mit einem Smartphone oder Tablet umgehen können.

„Es braucht engagierte Menschen wie Sie, liebe Frau Schönrock, die vor allem ältere Mitmenschen an die Hand nehmen und ihnen Pflege, das heißt Aufmerksamkeit, ein offenes Ohr und nicht zuletzt menschliche Wärme zukommen lassen“, betonte Halang in seiner Rede.

Der DRK Landesverband Sachsen-Anhalt ist einer von 19 Landesverbänden des Deutschen Roten Kreuzes. Zum Landesverband Sachsen-Anhalt gehören wiederum 20 Mitgliedsverbände. Mehr als 6.500 Mitarbeitende, und 6.500 Ehrenamtliche engagieren sich beim DRK in Sachsen-Anhalt.