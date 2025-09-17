Der DRK-Kreisverband Wanzleben wird in Berlin ausgezeichnet. Das Projekt „Jugendrotkreuz“ wird vom Bund sogar prämiert.

Jan Holze vom Gründungsvorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt überreichte Juana Nebauer, Assistentin der Abteilungsleitung Soziales beim DRK-Kreisverband Wanzleben, die Urkunde mit einem Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro.

Wanzleben - Unter dem Motto „Engagement sichtbar machen“ haben die Ostbeauftrage der Bundesregierung und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bei einer feierlichen Preisverleihung im Stadion „An der Alten Försterei“ insgesamt 200 Projektideen mit Preisgeldern gewürdigt.