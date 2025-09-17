EIL:
Auszeichnung geht in die Börde DRK Wanzleben feiert Erfolg in Berlin – Jugendrotkreuz-Projekt prämiert
Der DRK-Kreisverband Wanzleben wird in Berlin ausgezeichnet. Das Projekt „Jugendrotkreuz“ wird vom Bund sogar prämiert.
Wanzleben - Unter dem Motto „Engagement sichtbar machen“ haben die Ostbeauftrage der Bundesregierung und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bei einer feierlichen Preisverleihung im Stadion „An der Alten Försterei“ insgesamt 200 Projektideen mit Preisgeldern gewürdigt.