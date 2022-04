Eilsleben treibt Bahnradpläne voran: Altes Gleisbett soll reaktiviert werden

Die nach Hakenstedt führende alte Bahnlinie soll zu einem Radweg ausgebaut werden. Die Gemeinde Eilsleben hat sich klar dafür ausgesprochen und will nun die nächsten Schritte veranlassen. Dazu zählt unter anderem ein Nachtragshaushalt über rund 112 000 Euro.

Eilsleben - Nachdem die Idee schon im Vorfeld viel Zuspruch bei den Gemeindeverantwortlichen gefunden hatte, war der zu fassende Grundsatzbeschluss zum Ausbau der ehemaligen Bahnstrecke Eilsleben–Erxleben als Radweg quasi nur noch Formsache. Er passierte den Gemeinderat dann auch nahezu einhellig mit elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Gewissheit ist damit allerdings noch längst nicht erlangt. Das Projekt, so verdeutlicht auch Bürgermeister Manfred Jordan, stehe noch ganz am Anfang. Seine Realisierung habe die Gemeinde nicht allein in den eigenen Händen. Dennoch ist mit dem Grundsatzbeschluss auch schon ein möglicher Fahrplan verknüpft.