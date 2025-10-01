Der Einsatz eines gewaltigen Krans hat in Hohendodeleben für Aufregung gesorgt. Das halbe Dorf ist auf den Beinen, als er auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ im Einsatz ist.

Ein Tag für die Geschichte: Spektakulärer Kran-Einsatz in der Börde sorgt für Überraschung

Hoch über den Dächern von Hohendodeleben schwebt ein auf den ersten Blick seltsames Gebilde heran.

Hohendodeleben. - Das passiert in dem Bördeort nicht alle Tage. Mit schwerer Technik absolvieren Spezialisten echte Millimeterarbeit bei ihrer Aufgabe. Aber warum ist das so und was ist der Anlass?