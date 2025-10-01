Schwere Technik in der Börde Ein Tag für die Geschichte: Spektakulärer Kran-Einsatz in der Börde sorgt für Überraschung
Der Einsatz eines gewaltigen Krans hat in Hohendodeleben für Aufregung gesorgt. Das halbe Dorf ist auf den Beinen, als er auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ im Einsatz ist.
01.10.2025, 18:30
Hohendodeleben. - Das passiert in dem Bördeort nicht alle Tage. Mit schwerer Technik absolvieren Spezialisten echte Millimeterarbeit bei ihrer Aufgabe. Aber warum ist das so und was ist der Anlass?