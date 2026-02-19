Spezialitäten aus der Börde Eingelegte Zuckerrüben, Säfte und Speisen - Wie ein Koch aus Klein Wanzleben expandiert
Spezialitäten aus der Börde sind gefragt. Das hat Gastwirt Christian Trieger aus dem Zuckerdorf festgestellt. Seine Produkte werden mittlerweile in die ganze Region und darüber hinaus geliefert.
19.02.2026, 18:07
Klein Wanzleben/Oschersleben - Schon während der Corona-Pandemie hat der Inhaber des „Casino“ in Klein Wanzleben sein Konzept völlig umgestellt und der Erfolg gibt ihm Recht.