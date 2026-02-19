Spezialitäten aus der Börde Eingelegte Zuckerrüben, Säfte und Speisen - Wie ein Koch aus Klein Wanzleben expandiert

Spezialitäten aus der Börde sind gefragt. Das hat Gastwirt Christian Trieger aus dem Zuckerdorf festgestellt. Seine Produkte werden mittlerweile in die ganze Region und darüber hinaus geliefert.