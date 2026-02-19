weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spezialitäten aus der Börde: Eingelegte Zuckerrüben, Säfte und Speisen - Wie ein Koch aus Klein Wanzleben expandiert

Spezialitäten aus der Börde sind gefragt. Das hat Gastwirt Christian Trieger aus dem Zuckerdorf festgestellt. Seine Produkte werden mittlerweile in die ganze Region und darüber hinaus geliefert.

Von Christian Besecke 19.02.2026, 18:07
Christian (links) und Hanno Trieger vom „Casino“ in Klein Wanzleben bereiten für ihre Kunden die Speisen zu, die es jetzt auch in vielen Verkaufsstellen der Region gibt.
Klein Wanzleben/Oschersleben - Schon während der Corona-Pandemie hat der Inhaber des „Casino“ in Klein Wanzleben sein Konzept völlig umgestellt und der Erfolg gibt ihm Recht.