Das Erntedankfest in Groß Rodensleben steht vor der Tür. Gefeiert wird in diesem Jahr vom 3. bis zum 5. Oktober. Dann werden wieder Besucher aus ganz Mitteldeutschland erwartet.

Groß Rodensleben. - Das große Fest und das damit verbundene Preispflügen stellen eine einzigartige Veranstaltung dar, die es so in ganz Deutschland wohl kein zweites Mal gibt. In diesem Jahr wird eine grundlegende Änderung erfolgen. Die dürfte aber zum Vorteil der ganz sicher wieder mehrere tausend Besucher sein.