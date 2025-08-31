Die Grundschule in Klein Wanzleben ist Geschichte. Sie schließt ihre Pforten am 31. Juli 2026. Im Stadtrat in Wanzleben wird dazu eine emotionale Debatte geführt.

Endgültig Schluss: Bildungsstandort in Klein Wanzleben wird dichtgemacht - betroffene Eltern sind stinksauer

Eltern aus Remkersleben und Klein Wanzleben protestieren nach dem Stadtratsbeschluss zur Schließung der Grundschule in Klein Wanzleben vor dem Wanzleber Kulturhaus.

Klein Wanzleben - Im proppevollen Kultursaal in der Sarrestadt machen enttäuschte Eltern aus dem Zuckerdorf ihrem Unmut Luft. Die Diskussion geht insgesamt weit über eine Stunde. Am Ende steht das mehrheitliche Votum der versammelten Ratsmitglieder für die Schließung der Schule. Was bedeutet das für Klein Wanzleben?