Wanzleben - Nach mehr als 30 Jahren verlässt das Textilunternehmen Ernsting’s Family die Stadt Wanzleben. Offiziell sollte die Filiale an der Lindenpromenade erst am 15. Dezember seine Türen schließen. Doch bereits einige Tage vorher wurde das Geschäft nun leer geräumt, da keine Ware mehr vorhanden war.