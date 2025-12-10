weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Entscheidung ist endgültig: Ernsting’s Family schließt Filiale in Wanzleben

Das Textilunternehmen Ernsting’s Family verlässt die Stadt Wanzleben – und zwar endgültig. Bereits vor der offiziellen Schließung am 15. Dezember sind die Regale leer.

Von Vivian Hömke 10.12.2025, 18:00
Das Unternehmen Ernsting’s Family schließt seine Filiale in Wanzleben nach mehr als 30 Jahren.
Das Unternehmen Ernsting's Family schließt seine Filiale in Wanzleben nach mehr als 30 Jahren.

Wanzleben - Nach mehr als 30 Jahren verlässt das Textilunternehmen Ernsting’s Family die Stadt Wanzleben. Offiziell sollte die Filiale an der Lindenpromenade erst am 15. Dezember seine Türen schließen. Doch bereits einige Tage vorher wurde das Geschäft nun leer geräumt, da keine Ware mehr vorhanden war.