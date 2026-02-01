Die 18-jährige Fiona aus Wanzleben lebt seit ihrer Geburt mit der Krankheit Mukoviszidose. Jetzt braucht sie dringend eine Organtransplantation, liegt in Hannover im Koma. Ihre Familie hofft, bangt – und gibt nicht auf. Um sie weiter täglich besuchen zu können, soll eine Spendenaktion helfen.

Erst Mukoviszidose, jetzt Koma: Eine Familie kämpft um das Leben der jüngsten Tochter

Im Sessel in der Wohnstube sitzt das Lieblingskuscheltier von Fiona. So ist die Achtzehnjährige immer mitten in der Familie, auch wenn sie gerade im Krankenhaus ist.

Wanzleben - Seit Jahresbeginn liegt die achtzehnjährige Fiona im Krankenhaus. Die jüngste Tochter der Wanzleber Familie leidet an Mukoviszidose - und das seit ihrer Geburt. So gehen ihre drei Schwestern und ihre Eltern mit ihrem Schicksal und dem Weg, der vor ihnen liegt, um.