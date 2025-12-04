Die Wirtschaftsstaatssekretärin Stefanie Pötzsch besucht den Arbeitskreis „Schule trifft Wirtschaft Wanzleben-Oschersleben in der Zuckerfabrik in Klein Wanzleben.

Erstaunlich: Dialog mit Azubis offenbart Zukunftswünsche der jungen Generation in der Börde

Staatssekretärin Stefanie Pötzsch (Mitte) im Dialog mit Azubis in der Zuckerfabrik in Klein Wanzleben.

Wanzleben - In lockerer Runde sprechen junge Menschen, Ausbilder und die Staatssekretärin über aktuelle Themen. Die Azubis aus der Börde entpuppen sich dabei als Personen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, und ganz klare Ideen vom Leben haben.