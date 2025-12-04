Mit Fotos - Der Weihnachtsmarkt in Kamern begeistert mit einem bunten Programm. Sogar neue Geschäftsideen sind dabei.

Der Chor der Kita „Sonnenschein“ trat in Kamern beim Weihnachtsmarkt in der „Seeperle“ auf. Mit dem Lied von der „Weihnachtsbäckerei“ eroberten sie die Herzen des Publikums.

Kamern. - Wer einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt der „Seeperle“ in Kamern hat, ist gut dran, denn die Leute kommen. Das Umgekehrte hatte diesmal Madeleine Michael aus Wulkau zugunsten der Kita „Sonnenschein“ in Kamern auf dem Gelände der Bungalowanlage probiert – mit einem Bauchladen. Was war der Grund?