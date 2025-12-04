In der Adventszeit organisieren die Vereine und das UNESCO Biosphärenreservat Drömling wieder eine auf die Region zugeschnittene Veranstaltungsreihe in Oebisfelde und den umliegenden Orten.

„Rund um den Drömling“ - Der lebendige Adventskalender bietet Vielfalt in Oebisfelde und Umgebung

Die Bahnhofstraße in Oebisfelde ist bereits weihnachtlich geschmückt. Und genau hier hat die Verwaltung des UNESCO Biosphärenreservats auch ihr Hauptquartier.

Oebisfelde. - Rund um den Drömling hat die Vorweihnachtszeit offiziell begonnen: Die ersten Türchen des Lebendigen Adventskalenders 2025 wurden bereits geöffnet. Mit einem vielfältigen Programm laden Vereine, Einrichtungen und das Biosphärenreservat in den kommenden Tagen zu stimmungsvollen Begegnungen ein. Von handwerklichen Aktionen über Naturerlebnisse bis hin zu weihnachtlichen Veranstaltungen in den Dörfern reicht die Auswahl.