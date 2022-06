Vandalismus auf Friedhof Fahndung nach den Schmierfinken geht in Wanzleben weiter

Die am Dienstagmorgen entdeckten Schmiererein an der Friedhofskapelle in Wanzleben sind mittlerweile Gesprächsstoff in der Sarrestadt. Die Verwaltung hat eine Anzeige bei der Polizei gestellt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Tataufklärung führen können.