In Klein Wanzleben brennt eine Schweinemastanlage. Foto: Matthias Strauss

Großeinsatz für die Feuerwehren: in einer Schweinemastanlage ist Klein Wanzleben in ein Feuer ausgebrochen.

Klein Wanzleben (muß/dt/dpa) l Am Ostersonntag gerieten zwei Stallgebäude einer Schweinezuchtanlage in Klein Wanzleben aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Anlage besteht aus insgesamt neun Stallgebäuden.

Das Feuer ist inmitten der großen Stallanlage ausgebrochen. Daher gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Nach Angaben der Polizei sind isngesamt zwischen 45.000 und 74.000 Tiere in den Stallungen untergebracht. Aufgrund des Brandes sei es nicht nicht möglich gewesen, die Tiere aus den Flammen zu retten. Die Polizei schätzt, dass rund 2000 Schweine bei dem Feuer ums Leben kamen.

Alle umliegenden Feuerwehren sind alarmiert oder vor Ort. Die Rauchsäule war zeitweise aus 20 Kilometer zu sehen. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.