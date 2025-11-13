Ein Job reicht für Peggy Schulz aus Domersleben nicht. Die 42-Jährige geht arbeiten und ist außerdem noch selbständig. Aber selbst das reicht ihr noch nicht. Sie ist eben eine echte Powerfrau.

Floristik mit Herz und Kreativität: Peggy Schulz aus Domersleben lebt ihren Traum

Die gelernte Floristin Peggy Schulz aus Domersleben lebt mit ihrer Firma Idun-Floristik einen echten Traum.

Domersleben - Manch einer hat schon mit einer Arbeit genug zu tun. Das Geld reicht zwar kaum, aber der Stress ist dafür umso größer. Eben diesen Stress braucht die engagierte Frau aus Domersleben aber um glücklich zu sein. Aber wie bringt sie das alles unter einen Hut?